Москва, 24 мая, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Военные расходы США в 11 раз превышают оборонный бюджет России, сообщил министр обороны России генерал армии Серей Шойгу в Совете Федерации РФ.

The U.S. Army ВС США

По словам Сергея Шойгу, Китай тратит на свои вооруженные силы в три раза больше денег, чем Россия.

Если разделить оборонные бюджеты некоторых стран на количество военнослужащих, то окажется, что содержание одного солдата обходится США в $510 тыс. в год, Великобритания тратит на одного военного $377 тыс. в год, Китай — $170 тыс, а Россия всего $54 тыс, подчеркнул глава российского военного ведомства.

При этом, отметил министр обороны России, за последний год даже при такой существенной разнице в финансировании армии и флота России удалось достичь военно-политического паритета с военным блоком НАТО.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, генерал армии Сергей Шойгу сообщил о реорганизации береговых войск Северного, Балтийского и Черноморского флотов России.