Москва, 24 мая, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат для определенных категорий работников бюджетной сферы, которые не попали под повышения в рамках выполнения «майских указов» 2012 года. Об этом Путин заявил сегодня, 24 мая, открывая заседание с членами правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, еще их называют «неуказными категориями бюджетников». Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов», — сказал Путин.

Российский лидер поручил правительству проработать варианты индексации заработной платы этим категориям бюджетников и представить предложения на этот счет.

«Прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имею ввиду, что сейчас активно идет работа над подготовкой бюджета на 2018 год», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что тема повышения зарплат бюджетников касается миллионов граждан России. Согласно «майским указам», в 2018 году необходимо выйти на заданные параметры повышения зарплат по «указным» категориям бюджетников, отметил президент.

«В целом, заявленные обязательства исполняются», — констатировал глава государства.