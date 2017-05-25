Москва, 25 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Соглашение о зонах деэскалации в Сирии, достигнутое в ходе переговоров в Астане, может означать согласие на расчленение страны на четыре части. Кроме того, это соглашение грозит постепенной потерей всех стратегических преимуществ, полученных Россией и ее союзниками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Китай постепенно снимает претензии к Турции по поводу поддержки уйгурского сепаратизма, одновременно «поставив на паузу» отношения с Ираном. Что, в свою очередь, добавляет оптимизма сторонникам проекта усиления транспортного маршрута между Каспийским и Черным морями через Азербайджан и Грузию. То есть в обход Ирана, в пользу усиления влияния Турции.

Действия Баку, дестабилизирующие обстановку вокруг НКАО, включая недавнее нападение на ЗРК Армии Обороны Нагорного Карабаха, также укладываются в эту логику. Неоосманский проект, проводимый президентом Турции Эрдоганом, таким образом, становится все большей угрозой достижению мира в Закавказье.

Читайте подробности в статье: «Шелковый сговор»: США, Китай и Турция делят Сирию наперекор России и Ирану

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