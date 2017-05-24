Ижевск, 24 мая, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В Свято-Михайловский собор Ижевска проститься с первым президентом Удмуртии Александром Волковым пришли более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на данные МВД.

Udmurt.ru Удмуртия простилась с Александром Волковым

На церемонии прощания и гражданской панихиде в соборе слова соболезнования высказали врио главы Удмуртии Александр Бречалов, председатель Госсовета Владимир Невоструев, зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Мельниченко, начальник Федерального Управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин, председатель совета директоров компании «РуссНефть» Михаил Гуцериев, замгубернатора Брянской области Михаил Кобозев, генерал-полковник Сергей Маев, руководитель следственного управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин, генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев.

Врио главы Удмуртии, обращаясь к родным Волкова, сказал: «Вы знаете, я уверен, что он был счастливым человеком. И не только потому, что его окружали близкие и родные любящие люди. Он был счастливым и потому, что успел сделать очень многое — то, что будет долгие годы служить людям».

«Нам остается только сохранить память и приумножить все то, что сделал Александр Александрович. Мне довелось с ним встретиться и, к сожалению, это было только две встречи. Но даже этого было достаточно, чтобы понять, что он отдал себя без остатка служению народу, служению республике», — подчеркнул Бречалов.

Похоронили первого президента Удмуртии Александра Волкова на Хохряковском кладбище Ижевска.

Напомним, Указом первого лица региона в Удмуртии 24 мая объявлен день траура. На всей территории республики спущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший президент Удмуртии, до настоящего времени член Совета Федерации Александр Волков скончался 20 мая на 66-м году жизни в Германии. В течение долгих лет он боролся с онкологическим заболеванием. Прощальные мероприятия проходили в течение двух дней: 23 мая — в здании Русского драматического театра, 24 мая — в Свято-Михайловском соборе.