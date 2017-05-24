Нижний Новгород, 24 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде завершена прокладка обоих тоннелей до станции метро «Стрелка». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, тоннелепроходческий щит «Татьяна», он же Herrenknecht утром 24 мая 2017 года завершил проходку левого перегонного тоннеля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннель

По словам заместителя главы областного Минстроя Алексея Сырова, длина тоннеля составила 2074 метра. Во время проходки щит столкнулся с рядом препятствий — свалка асфальтобетона, дубовые сваи. Кроме того, он останавливался на профилактический ремонт. Тем не менее проходческие работы были завершены на месяц раньше контрактного срока.

При допуске в 10 см тоннель пройден с минимальным отклонением в 0,1 мм.

Как сообщили ИА REGNUM в МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД), еще месяц щит будет оставаться на строительной площадке. После этого он будет перевезен на другой объект, скорее всего, в Москву, где «очень активно роют» новые тоннели метро.

Вернется ли ли щит в Нижний Новгород, пока неизвестно. На сегодня никаких конкурсов на продолжение работ по строительству тоннелей метрополитена не проводится.

По данным ГУММиД, на сегодня готовность станции «Стрелка» составляет 65%. Закончены все монолитные работы по устройству конструкций платформенной части, вестибюля №1, вестибюля №2 и венткамеры. Производится монтаж инженерных систем станции и устройство верхнего строения пути в правом перегонном тоннеле.

«Подрядчику предстоит в срок и с надлежащим качеством завершить строительство «Стрелки», чтобы уже через год нижегородцы смогли оценить преимущества новой, 15-й, станции Нижегородского метрополитена», — заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде строится в непосредственной близости от стадиона, который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Планируется, что с вводом «Стрелки» пассажиропоток нижегородского метро вырастет до 25%. Расчетный пассажиропоток станции во время проведения ЧМ-2018 составит 25−30 тыс. пассажиров в сутки; после проведения чемпионата — 8−12 тыс. пассажиров в сутки.