Москва, 24 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Госдума приняла обращение к ПА ОБСЕ в связи с очередными нарушениями фундаментальных прав и свобод человека на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Парламентарии не могут оставаться в стороне от нарушения прав человека в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина нарушает фундаментальные права человека. Попирается и Конституция Украины

«Мы не можем оставаться в стороне от того, что под ударом оказались около 25 млн пользователей русскоязычного сегмента сети «Интернет», — отметила депутат Госдумы Светлана Журова («Единая Россия»). «Неужели власть на Украине недальновидна, что не понимает: люди будут искать возможность обойти любые запреты в Сети», — указала она, представляя текст обращения.

Депутаты Госдумы обращаются к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом осудить противоправные действия украинских властей и потребовать отмены их решений, нарушающих фундаментальные права и свободы человека на Украине.

Мы должны защищать фундаментальные права человека на Украине, в других странах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения.

«Мы входим в европейское сообщество, и наши коллеги по ПА ОБСЕ и другим межпарламентским институтам вообще-то должны понимать, что происходит: нарушаются фундаментальные права человека», — отметил спикер Госдумы.

Украина нарушает фундаментальные права человека

Российские парламентарии осуждают решение президента Украины Петра Порошенко о запрете на ее территории популярных социальных сетей «ВКонтакте» (vk.com) и «Одноклассники» (ok.ru), а также всех ресурсов интернет-сервисов «Яндекс» и Mail.ru.

«Таким образом, на глазах мирового сообщества продолжается формирование авторитарного государства, основанного на идеях национального превосходства, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной вражды, подавляющего инакомыслие, свободу слова и жестко ограничивающего беспрепятственный доступ к информации», — говорится в обращении.

Подобными шагами украинские власти грубо нарушают фундаментальные права и свободы человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, указали депутаты Госдумы.

Кроме того, попирается и Конституция Украины, статья 34 которой провозглашает, что каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору, подчеркнули в Госдуме.

Государственная дума отмечает, что «на парламентариев ложится большая ответственность за будущее Европы без цензуры и тоталитаризма, здесь недопустимы двойные стандарты».