Санкт-Петербург, 24 мая, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Сводный хор из 3 тысяч участников выступил сегодня, 24 мая, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, первыми в исполнении огромного хора зазвучали «Христос Воскресе!» и «Гимн в честь св. Кирилла и Мефодия». Так в городе отметили День славянской письменности и культуры.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Практически все хоры Петербурга — детские, юношеские и молодежные, профессиональные и любительские — объединились в трёхтысячный хор и выступили на главной площади города. Дирижировал сводным хором заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Камерного хора Смольного собора Владимир Беглецов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Коррективы в празднование Дня славянской письменности не смогла внести даже типичная петербургская погода. Исполнители выступали в дождевиках, симфонический оркестр прятался под навесом, а зрители — под зонтами и даже пакетами на голове.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

«Петербург становится по-настоящему культурным», — замечают горожане пользу от подобных мероприятий.

Многие горожане пришли на Дворцовую площадь, чтобы поддержать своих родных, выступающих в хоре. Родители выискивают своих детей среди участников, расположившихся на ступенчатой сцене, а дети машут им в ответ.

«Второй год прихожу. Внук поёт на сцене в первых рядах», — рассказала одна из зрительниц.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил участников концерта и зрителей с праздником, посвящённым равноапостольным Кириллу и Мефодию — создателям славянской письменности.

«Мне очень радостно, что замечательная традиция хоровым пением отмечать этот праздник с каждым годом набирает все больше сторонников. Она родилась в нашем городе, а сегодня вместе с нами поет вся Россия», — сказал градоначальник.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

После речи губернатора на трибуну поднялся дирижёр и зазвучали первые песни: «Христос Воскресе!» и «Гимн в честь св. Кирилла и Мифодия». А когда трёхтысячных хор исполнял песню «Моя Россия», на словах «солнце светит над Россией», светило, действительно, выглянуло из-за туч.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Зрители с удовольствием подпевали гигантскому хору. Тексты песен можно было подглядеть на больших экранах и книжках-программках, которые предусмотрительно раздавали волонтеры. «Вместе весело шагать по просторам».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Эта масштабная культурная акция, посвященная празднованию в России Дня славянской письменности и культуры, прошла в Санкт-Петербурге уже в пятый раз. В 2016 году хор состоял из 2 тыс.участников.

Читайте также: Две тысячи человек спели на Дворцовой площади в честь Кирилла и Мефодия

День славянской письменности и культуры во многих странах отмечается в День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В Российской империи День славянской письменности был установлен с 1863 года, отмечали этот праздник и в СССР, а с 1991 года в новой России он приобрел государственный статус и стал ежегодным.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Сводный хор Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Главный дирижер проекта — заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Камерного хора Смольного собора Владимир Беглецов.

Хоровые праздники прошли сегодня одновременно во всех столицах субъектов Российской Федерации с исполнением единого репертуара.