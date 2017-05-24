Минск, 24 мая, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Украина наращивает военную группировку на линии разграничения вместо разведения сил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

U.S. Army Europe ВСУ

Несмотря на громкие заявления политического руководства Украины о приверженности Минским соглашениям, Киев намеренно запутывает ряд вопросов, например о применении «формулы Штайнмайера», вопрос об обмене пленных, отметил Грызлов.

«Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в «серой зоне», все чаще опасно сближаясь с позициями формирований Донбасса», — заявил полпред РФ.

По его словам, в течение более полугода Украиной срывается выполнение решения Контактной группы о разведении сил и средств в Станице Луганская, что не позволяет реализовать разведение на всей линии разграничения ‑ и это несмотря на фиксацию СММ ОБСЕ как минимум трех периодов семидневого соблюдения сторонами режима тишины в районе Станицы Луганской. Последний раз такая фиксация была на 18 мая 2017 года.