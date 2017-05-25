Астана, 25 мая, 2017, 06:44 — ИА Регнум. За 2016−2017 гг. в экономике Казахстана произошло резкое увеличение числа малых иностранных компаний (с количеством сотрудников до 50 человек и выручкой до 123 млн руб.). По большей части малые компании показывают хорошие темпы роста, что видно из увеличения количества их филиалов.

Прямые иностранные инвестиции в экономику Казахстана

Сопоставляя количество инвестиций с данными 2015 года, можно видеть значительный подъем, скорее всего, подтверждающий то, что дно кризиса уже позади. Если же провести сравнение инвестиций по странам ЕАЭС, то становится очевидным лидирующая роль России, количество малых компаний которой возросло в 1,5 раза.

За второе место борются Турция и Китай, причем китайское присутствие повысилось за 2016−2017 годы достаточно резко. А вот доля западных инвесторов медленно сокращается. Связано это с тем, что Запад был представлен в основном крупными компаниями, у которых постепенно подходят к концу сроки проектов.

Подробнее с динамикой зарубежных инвестиций в экономику Казахстана можно ознакомится в статье: Иностранные компании, работающие в Казахстане: обзор рынка

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