Анкара, 24 мая, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Союзники по НАТО должны более тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом, быстрый обмен разведданными имеет решающее значение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 24 мая сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

Эрдоган, выступая в Анкаре перед вылетом в Брюссель на саммит лидеров НАТО и встречей с лидерами Европейского союза, также заявил, что Турция не стремится порвать отношения с ЕС, добавив, что блок должен выполнять свои обязательства.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция может провести референдум о целесообразности вступления в Европейский Союз.

После проведения референдума 16 апреля, в результате которого будут внесены изменения в 18 статью Конституции Турции, расширяющие полномочия президента, Анкару все больше обвиняют в нарушении прав человека и несоблюдении демократических ценностей.

19 мая Европейская народная партия опубликовала результаты социологического опроса, проведенного в девяти крупнейших странах ЕС. Опрос показал, что 77% граждан Европейского союза выступили против вступления Турции в состав ЕС.