Калининград, 24 мая, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Калининград для инспектирования Балтийского флота, сообщает 24 мая пресс-служба ЗВО.

Минобороны России Сержанты подразделений морской пехоты Балтийского флота

По информации пресс-службы, целью визита в части и соединения Балтийского флота является проверка процесса переформирования Балтийской военно-морской базы и береговых войск, инфраструктуры и обустройства военных городков Балтфлота.

Андрей Картаполов намерен оценить степень готовности органов военного управления Балтийского флота к летнему периоду боевой подготовки, проверить обеспеченность новым вооружением и военной техникой, а также процесс комплектования соединений и воинских частей флота военнослужащими контрактной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей командующего Балтийским флотом Виктора Кравчука, начальника штаба Сергея Попова и еще порядка 50 адмиралов и капитанов I ранга.

Балтийский флот возглавил вице-адмирал Александр Носатов, а вице-адмирал Игорь Мухаметшин принял под свое начало штаб флота. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил им исправить сложившуюся ситуацию.