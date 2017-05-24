Лесосибирск, Красноярский край, 24 мая, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Из Красноярского края продолжает поступать тревожная информация о пожарах. Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС России, стало известно о новых возгораниях в населенных пунктах региона.

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В частности, в населенном пункте Малая Кеть Бирилюсского района загорелись пять домов. Из-за сильного ветра и ветхости построек существует угроза соседним строениям. Власти городов Лесорсибирск и Канск ввели на своих территориях режим ЧС.

В Канске и в Малой Кети работают вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Всего с возгораниями борются 150 человек с использованием 58 автоцистерн, трех пожарных поездов. Возгорания ликвидируются в Лесосибирске, Канске, а также в Бирилюсском районе.

По последним данным, огонь повредил около 70 домов, в которых проживало 339 человек, в том числе 47 детей. С населением, оставшимся без жилья, работают психологи. Людям предложили поселиться в пунктах временного размещения.

По оценкам специалистов МЧС, наиболее сложная обстановка складывается в Лесосибирске на предприятиях по деревообработке, где очень много древесины: «Ликвидация пожаров на таких объектах при неблагоприятной погоде может длиться до нескольких суток».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае, где действует особый противопожарный режим, 24 мая из-за ветреной погоды резко осложнилась пожарная обстановка в населенных пунктах.

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Это уже не первая огненная трагедия в регионе в текущем году. В конце апреля к деревне Белогорка Манского района со стороны полей сельхозназначения, принадлежащих местным фермерам, вплотную подошел пал травы. В результате сгорели восемь жилых и десять дачных домов. Жилья лишились 12 человек.