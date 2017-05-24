Радио REGNUM: второй выпуск за 24 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- РЖД наказывает Латвию за Nord Stream?
- Министр иностранных дел Польши: НАТО нужна Россия;
- Венеция направит итальянскому премьеру декларацию о снятии санкций с России;
- Привязка к телефону: Законопроект о мессенджерах внесен в Госдуму;
- В России предлагают ввести специальный налоговый режим для богатых;
- На Кубани вице-губернатор задержан и отправлен в СИЗО;
- Гордума Нижнего Новгорода приняла досрочную отставку главы города.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/320