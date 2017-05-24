Суздаль, Владимирская область, 24 мая, 2017, 17:48 — ИА Регнум. В Кидекше (Владимирская область) возле церкви Бориса и Глеба, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, установлен туалет. Несмотря на то, что небольшая кабинка за несколько миллионов рублей вроде бы решает пикантную проблему, с которой могут столкнуться туристы, туалет вызвал недоумение и протесты жителей и специалистов.

Pixabay.com Туалет

Фактически оправдались все самые пессимистические прогнозы, которые появились сразу после того, как стало известно о закупке туалетов. Эксперты боялись, что новомодные кабинки не впишутся в существующий ансамбль. Так и произошло, во всяком случае, с церковью Бориса и Глеба, построенной в начале XII века.

Как сообщила в интервью изданию «Зебра ТВ» председатель Союза архитекторов России по Владимирской области Валентина Землянская, туалет не соответствует архитектурному облику объекта, рядом с которым находится.

«Эта малая архитектурная форма в виде туалета является абсолютно диссонирующим объектом, нарушает восприятие архитектурного облика белокаменного храма Бориса и Глеба, перекрывает все панорамные виды для тех же туристов, для жителей Кидекши», — сказал эксперт.

Отметим, что о покупке туалетов Владимиро-Суздальским музеем-заповедником стало известно в апреле 2017 года. Три кабинки обошлись музею почти в 5,5 млн рублей. Также туалеты планируют установить в Муромцево и около музея «Старый Владимир» в областном центре. При этом, как сообщали местные СМИ, куплены они были у московской фирмы ООО «Сезон Ко», которая оказалась единственным участником закупки.

Напомним, что ранее музей закупил кроссовер за 1,88 млн рублей, затем — рояль за 2,6 млн рублей, после — разработка логотипа за 390 тысяч рублей, который журналисты назвали «дубликатом» из-за его схожести с логотипами других владимирских учреждений. Кроме того, год ознаменовался покупкой вендинговых аппаратов почти за 4 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что все эти действия были совершены с приходом в музей нового руководителя Игоря Конышева. Все закупки вызвали протест со стороны общественности. К примеру, аппарат с кофе и снеками, установленный в музее «Старый Владимир», также нарушил всю атмосферу музея.

Вызвали протесты и другие действия руководителя. К примеру, увольнения сотрудников, набор многочисленных заместителей, разгром экскурсионного бюро и другие. Последним событием стало появление информации о том, что Русская православная церковь пытается забрать у музея 8 зданий, среди которых Золотые Ворота и объекты Спасо-Евфимиева монастыря. При этом экспертов удивляет спокойствие Игоря Конышева, которое, по мнению политологов и краеведов, может повлечь за собой увеличение и без того немалых аппетитов РПЦ.