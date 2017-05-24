Тула, 24 мая, 2017, 17:26 — ИА Регнум. 10 тыс. 561 многоквартирный дом планируется капитально отремонтировать в Тульской области за период с 2014 по 2043 год. Такие данные привел на оперативном совещании 22 мая, которое провел губернатор Алексей Дюмин, генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы областного правительства.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вопросы капремонта обсуждались на оперативном совещании в правительстве Тульской области

По данным, которые привел Константин Лопухов, с октября 2014 года в регионе проведен ремонт в 1 тыс. 438 многоквартирных домах, преимущественно 1930−50-х годов постройки. Объём финансирования программы составил 2,5 млрд руб.

Программа капитального ремонта 2017 года была утверждена в марте прошлого года на основании краткосрочных планов органов местного самоуправления. Всего в краткосрочный план включён 2201 вид работ и услуг в 1065 многоквартирных домах из них, 44 МКД формируют фонд капитального ремонта на специальном счёте. Количество видов работ в многоквартирных домах распределено пропорционально количеству домов в муниципальных образованиях. Стоимость программы составляет 1,3 млрд руб. По сравнению с 2016 годом в текущем году решено увеличить объем ремонта внутридомовых инженерных систем, кровель, фасадов. Конкурсы на выполнение работ были проведены еще в IV квартале 2016 года, а обязательным требованием при заключении договора стало предоставление графика производства работ, который спрогнозирован до ноября этого года.

В настоящее время ведутся работы по 1190 конструктивным элементам, что составляет 54,06% от запланированного объёма в 692 МКД. Принято и оплачено 12,6% от общего количества видов работ.

Константин Лопухов также привёл статистику прошлого года за аналогичный период. Работы велись по 641 конструктивному элементу, что составляло 27,8% от запланированного объёма в 478 МКД. Было принято и оплачено 3% от общего количества видов работ.

Генеральный директор также подчеркнул, что срок предоставления исполнительной документации для оплаты зачастую затягивается подрядными организациями. В связи с необходимостью согласования актов выполненных работ с собственниками помещений в МКД организациями, осуществляющими строительный контроль и органами местного самоуправления, подрядным организациям поставлена задача передавать документацию заказчику в течение 30 рабочих дней после физического выполнения работ.

Финансирование работ по капитальному ремонту в 2017 году осуществляется за счёт средств собственников. Так, по состоянию на май 2017 года сбор за капитальный ремонт в Тульской области составляет 91,5%, в то время как средний процент сбора по Российской Федерации равен 87%.

В отношении тех собственников, кто игнорирует необходимость платить взносы на капремонт, ведется претензионная работа: в 2017 году запланировано направить в суды заявлений о выдаче приказов о взыскании задолженности на сумму свыше 60 млн руб.

«Приоритетной задачей при реализации капитального ремонта является качество выполненных работ», — сказал Константин Лопухов.

Для контроля работ по капитальному ремонту фондом активно привлекаются инициативные группы собственников. Кроме того, одним из инструментов для повышения качества работ стало изменение на федеральном уровне законодательства о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. Первый этап — это предварительный отбор, для прохождения которого обязательными условиями являются: наличие необходимого опыта проведения капитальных ремонтов, необходимое количество квалифицированных сотрудников. В Тульской области такой реестр сформирован из 73 организаций. Второй этап — это проведение торгов между подрядными организациями, включёнными в реестр, на электронной площадке.

На всех этапах проведения работ по капитальному ремонту: с момента начала работ, в процессе выполнения и окончательной приёмки организуются собрания с собственниками. В целях оказания содействия по реализации их прав и обязанностей при проведении капитального ремонта на базе Фонда был создан Общественный совет, в который входят активные собственники из районов области. Взаимодействие между Фондом капитального ремонта Тульской области и собственниками помещений в МКД также осуществляется на сайте регионального оператора kapremont71.ru. В разделе «Личный кабинет» можно найти всю информацию о начисленных и оплаченных взносах по своему многоквартирном дому.

Алексей Дюмин отметил, что от жителей поступают обращения по реализации программы капитального ремонта. Так, в официальной группе правительства Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» жительница Киреевского района написала, что по дороге к деревням Сетенка и Алёшня образовалась свалка строительного мусора. Жители предполагают, что этот мусор образовался в результате проведения капремонта домов — в городе Липки ведётся замена кровли. Константин Лопухов пояснил, что все подрядные организации на территории Тульской области имеют договор с компаниями на вывоз мусора, в том числе и компании, работающие в Киреевском районе. На данный момент этот мусор вывезен.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов проинформировал о результатах проведённого административного расследования по указанному выше факту. В частности, природоохранным министерством установлено, что ряд организаций, осуществляющих капительный ремонт в Киреевском районе, не соблюдают требования законодательства в области обращения с отходами. В этой связи, виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Алексей Дюмин подчеркнул, вопрос вывоза строительного мусора, который образуется после проведения капитального ремонта — комплексный.

«Фонд капитального ремонта и главы администраций должны найти механизмы, чтобы контролировать действия подрядных организаций», — подчеркнул губернатор. Глава региона также поручил Константину Лопухову продолжить мониторинг работ, выполненных в предыдущие годы, вести контроль ремонта в рамках гарантийных обязательств.

Алексей Дюмин также обратил внимание участников совещания на необходимость создания районных УКСов на базе уже существующих учреждений.

«Эта практика позволяет достаточно эффективно контролировать качество работ, проводимых по программе капитального ремонта, и самое главное — получать дополнительное финансирование из средств Фонда», — отметил глава региона.