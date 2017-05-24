Тирасполь, 24 мая, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Вместо встречных шагов по разрешению конкретных проблем в молдавско-приднестровских отношениях от руководства Молдавии звучат «политические лозунги насчет федерализации, некоего статуса», заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Молдавия и Приднестровье

Говоря о федерализации, о которой из молдавских руководителей говорит лишь «декоративный» президент Игорь Додон, Красносельский заявил: «Тот, кто говорит о федерализации, готов ли сам к этому? Приднестровье к этому не готово. Почему? Потому что есть мнение народа, высказанное на референдуме. Готовы ли к этому молдавские политики? Готовы ли поменять конституцию, законодательство, отменить некоторые законы, придать русскому языку статус государственного, предоставить статус Вооруженным силам Российской Федерации на территории Приднестровья? Нет, наверное, не готовы. Зачем тогда лозунги? Давайте их уберем в сторону, что изначально и предлагалось».

Президент ПМР призвал «уйти от политики и решать проблемы, от которых зависит жизнь простых людей — культурные, гуманитарные, экономические и так далее».

«Давайте приблизим наши позиции. В ином случае противодействие будет равно силе давления на нас. Надо решать существующие проблемы, а не заниматься пустыми политическими лозунгами. Это ни к чему не приведет», — подчеркнул Красносельский.

Говоря о молдавско-украинской блокаде ПМР, президент отметил, что «эти действия носят системный характер».

«Вначале речь шла о постах, о совместном контроле со стороны Молдовы и Украины по периметру приднестровско-украинской границы. Я уже неоднократно говорил, что эти действия были выполнены за спиной у Тирасполя, вне рамок переговорного процесса. Это односторонние действия Молдовы и Украины. Мы, конечно, их не приветствуем, как и слова Игоря Николаевича Додона о том, что он сторонник установления данных постов. Нельзя решать проблемы за спиной у одной из сторон переговорного процесса. Эти действия нанесут ущерб приднестровской экономике. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем», — сказал он.

Приднестровье, по его словам, выступает за рассмотрение этого вопроса на переговорных площадках, однако внешние участники переговоров уклоняются от этого. «Решать проблемы без нашего участия или ставить нас перед фактом, конечно, можно попытаться, но всему, в том числе и терпению, есть предел. Так поступать нельзя», — заявил глава государства.

«Что касается ограничений со стороны Украины по ветеринарной линии относительно импорта продуктов питания на территорию Приднестровской Молдавской Республики, мы их также считаем действиями одностороннего характера, — продолжил Красносельский. — Я напомню, что и Россия, и Украина являются гарантами переговорного процесса. А гарант должен обеспечивать исполнение ранее принятых обязательств. К сожалению, те или иные государства становятся на сторону Молдовы, выступая в роли сторонника и адвоката. Я напомню, что между Молдовой и Приднестровьем достигнут блок договоренностей (в 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 годах) по различным направлениям: по признанию номерных знаков, по свободной экономической торговле и по ветеринарии в том числе. Эти договоренности необходимо соблюдать. Иначе просто теряется доверие».

«Конечно, мы будем предпринимать меры, искать решение, компромиссы. Я уже обратился в адрес президента и премьер-министра Молдовы, к должностным лицам Российской Федерации, как гаранта переговорного процесса, а также в Министерство иностранных дел Украины относительно разрешения данной проблемы», — сообщил он.

Говоря о перспективах развития переговорного процессе в формате «5+2», Красносельский заметил, что этот формат «близок к заморозке».

«Более того, у меня складывается впечатление, что нас пытаются всячески оттуда выдавить, что неправильно. С начала года мы написали ни один десяток писем ко всем участникам и посредникам переговорного процесса в формате «5+2» с просьбой, с требованием созвать данный формат для обсуждения имеющихся проблем. Это же я предлагал Игорю Николаевичу Додону в ходе встречи 30 марта нынешнего года. Я предложил обратиться к действующему председателю ОБСЕ господину Курцу с совместным, подписанным двумя президентами, заявлением о том, чтобы созвать данный формат. Ответа пока нет. Я же настаиваю на созыве данного формата для обсуждения вопросов, от решения которых зависит жизнь простых людей. Россия в этом нас поддерживает и также настаивает на созыве заседания «Постоянного совещания…», — подвел итог Вадим Красносельский.