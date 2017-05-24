Ватикан, 24 мая, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Утром 24 мая в Ватикане прошла встреча папы Римского Франциска и президента США Дональда Трампа. Встреча длилась 20 минут, по окончании которой понтифик и президент обменялись подарками.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск I

Итальянские СМИ сообщают, что папа Франциск выбрал для Трампа подарок с намеком, он подарил гостю три книги, посвященные, по словам папы, «теме семьи, радости Евангелия и заботе о нашем общем доме, который является окружающей средой». Журналисты уже окрестили книгу по экологии «подарком с политическим значением».

Католическая церковь твердо стоит на соблюдении парижских соглашений по вопросу изменения климата. Президент США во время избирательной кампании осудил эти соглашения, он дошел до того, что заявил, что проблема по изменению климата на планете — это «мистификация, изобретенная китайцами, чтобы разрушить американскую промышленность».

Накануне своей первой поездки за границу, как сообщает la Repubblica, Трамп намекнул на готовность изменить свое мнение. Незадолго до своего отъезда из Вашингтона Трамп заявил, что по вопросу парижских соглашений он готов выслушать мнение жителей ЕС. Он имел в виду встречи в рамках G7 в Таормине, где этот вопрос включен в повестку дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе своего рабочего визита в Италию президент США встретился с папой Римским Франциском, президентом Италии Серджио Маттарелла и премьер-министром Паоло Дджентилони. Вечером 25 мая Трамп улетел в Брюссель для участия в саммите НАТО.