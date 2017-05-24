Тула, 24 мая, 2017, 17:00 — ИА Регнум. 19-этажный пятиподъездный дом в микрорайоне Новая Тула готовится к сдаче — в него переедут переселенцы из аварийного жилья. Уровень готовности домов в Новой Туле проверили 24 мая председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Фонда Константин Цицин в сопровождении губернатора Алексея Дюмина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Совещание Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Тульской области

19-этажный жилой дом возведен в рамках программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. В него в скором времени смогут переехать 252 семьи из Киреевского района.

К настоящему времени в доме полностью закончены все работы, подведены коммуникации, в полном объеме выполнено благоустройство прилегающей территории. Алексей Дюмин, Сергей Степашин и Константин Цицин осмотрели квартиры, оценили качество ремонтных работ, а также обсудили вопросы передачи жилых помещений участникам программы переселения.

«Чтобы помочь нашим гражданам, участникам программы получить долгожданное жилье, мы обратились за помощью в Минстрой России и банк «Российский капитал». Надеемся, что вопрос скоро решится, и люди, наконец, смогут въехать в новые квартиры», — отметил Алексей Дюмин.