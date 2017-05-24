Бишкек, 24 мая, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Всемирный банк и Исламский банк развития выделят $94 млн (5 млрд 316,2 млн рублей) на реализацию проекта по обеспечению доступа населения Киргизии к чистой питьевой воде. Об этом заявил директор департамента питьевого водоснабжения и водоотведения Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токтошев, выступая на пресс-конференции сегодня, 24 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По словам чиновника, к 2020 году в рамках госпрограммы «Ала-Тоо булагы» будет налажено снабжение водой 120 сел, расположенных в Ошской, в Иссык-Кульской и в Баткенской областях.

Также он сообщил о том, что уже сейчас в 22 городах восстанавливают системы водоснабжения, канализации и очистных сооружений, а в 2018 году начнется второй этап реализации проектов реабилитации очистных сооружений в городах Чолпон-Ата, Балыкчи и Каракол (бывш. Пржевальск) в Иссык-Кульской области. Средства на эти работы предоставил Азиатский банк развития.

«По линии Европейского банка реконструкции и развития в сектор сельского водоснабжения выделено финансирование на реализацию проекта в 13 селах Дон-Булакского, Мырзакенского и Куршабского сельских округов Узгенского района Ошской области и 13 селах, расположенных вблизи городов Кербен и Токтогул Джалал-Абадской области», — резюмировал Токтошев.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас доступа к чистой питьевой воде не имеют жители около 400 сел Киргизии. Отметим, что 60% сельского населения страны получают воду из водопроводных сетей, в том числе: 38,3% — из уличных водоразборных колонок и 21,6% — из внутридомовых колонок, 40% — из родников, рек и каналов или же пользуются привозной водой.