Астана, 24 мая, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» одобрили в Мажилисе (нижней палате) парламента. После реформы Конституции, которая прошла 10 марта 2017 года, необходимо было внести поправки и в остальное законодательство.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Одобренный законопроект затрагивает восемь конституционных законов, которые и определяют политическую систему страны: «О выборах», «О парламенте и статусе его депутатов», «О республиканском референдуме», «О правительстве», «О президенте», «О Конституционном Совете», «О первом президенте — Лидере нации», «О судебной системе и статусе судей».

Изменения следующие:

Конституционный закон «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» дополняется нормой о проведении консультаций с Мажилисом по кандидатурам на должность членов правительства;

к компетенции правительства будут относиться вопросы утверждения по согласованию с главой государства госпрограмм и обеспечение их исполнения, единой системы финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет госбюджета;

повышается ответственность правительства перед законодательной властью, согласно законопроекту премьер-министр будет докладывать об основных направлениях деятельности правительства и важнейших решениях правительства как президенту, так и парламенту;

законопроектом также конкретизируется форма осуществления Верховным судом функции разъяснения по вопросам судебной практики, повышается возрастной ценз кандидатов в судьи районного суда, кандидат на должность судьи и председателя районного суда, судьи областного суда должен получить заключение Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания областного суда;

Конституционный закон «О Конституционном Совете Республики Казахстан» дополняется нормами об аппарате Конституционного Совета, в частности, закрепляется, что аппарат является госорганом, имеющим статус юридического лица в форме госучреждения;

в компетенцию ЦИК включаются вопросы организации и проведения обучения участников избирательного процесса;

внесены дополнительные требования, предъявляемые к кандидату в президенты: наличие опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее 5 лет, подтверждение отсутствия заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей (для этого проводится медицинское освидетельствование), также выдвигаться можно будет только от партий или общественных организаций.

Последнее нововведение вызвало особенный интерес у журналистов, и они попросили министра юстиции Марата Бекетаева, который присутствовал на пленарном заседании, объяснить его:

«Вы сами видели множество случаев, когда люди использовали эту норму в электоральный период для самовыдвижения. Все понимали, что это несерьезное самовыдвижение, это делается для самопиара. Если даже опыт соседних стран посмотреть, на Украине вымышленный герой из фильма «Звездные войны» тоже получил возможность. (…) Сам по себе факт привлек очень много внимания и показал незрелость того закона, который действовал. Самовыдвижения больше не будет», — добавил глава Минюста.

По его словам, в Казахстане всегда были какие-то требования, обеспечивающие, чтобы кандидат имел поддержку общества.

«Он должен определенное число голосов собрать. Это одна из мер, которая обеспечит его поддержку, его опыт, его знания, зрелость к моменту его выдвижения на такую ответственную должность», — заключил министр юстиции.

К примеру, в 2015 году из 27 человек, подавших заявление в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, 25 было самовыдвиженцами и только 2 было от политических партий. К лингвистической комиссии из 25 самовыдвиженцев допущено было только 23, сдало экзамен 5 человек. Собрать подписи для своей поддержки смог только один.

Был сегодня, 24 мая, одобрен и второй законопроект, также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан». Нововведения вносятся в семь кодексов и 46 законов. В частности, изменения касаются: Уголовного, Уголовно-исполнительного кодексов, законов о правовых актах, о гражданстве, о правовом положении иностранцев, о миграции населения, о документах, удостоверяющих личность.

Большое внимание тут вызвала норма о лишении гражданства за особо тяжкие преступления. И опять по нему пришлось выступить Марату Бекетаеву, потому что именно Министерство юстиции было разработчиком данной нормы.

Министр отметил, что лишение гражданства — защитная мера для исключения возвращения в Казахстан участников террористических действий за рубежом.

«Например, не секрет, что есть граждане Казахстана, которые участвуют в военных и террористических действиях в Сирии. И эта защитная мера для того, чтобы они не вернулись и не распространяли эту идеологию в Казахстане. То есть, лишив его гражданства, мы лишаем его права вернуться в Казахстан. Я согласен, что если человек уже находится в Казахстане, то эту защитную меру применять смысла нет, потому что, учитывая тяжесть этих преступлений, он уже лет на 20 пойдет в тюрьму. Это те преступления, по которым у него нет возможности получить условно-досрочное освобождение», — заключил глава Минюста.

Напомним, по данным КНБ, на Ближнем Востоке находится около 500 казахстанских граждан, примкнувших к различным джихадистским группировкам.