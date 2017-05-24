Тбилиси, 24 мая, 2017, 16:39 — ИА Регнум. «Итоги проходившей в Берлине двухдневной конференции по обсуждению проекта изменений в Конституцию Грузии соответствовали тем ожиданиям, которые были у нас», — заявил в связи с окончанием конференции председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Его комментарий распространила пресс-служба парламента Грузии.

ru.torange.biz Флаг Грузии

По словам спикера, разработанный государственной конституционной комиссией конституционный законопроект получил высокие оценки от представителей Венецианской комиссии и зарубежных партнеров.

«Мы разработали очень четкий законопроект, поэтому получили очень высокие оценки со стороны Венецианской комиссии и наших партнеров. Документ основан на фундаментальных принципах конституционного права», — пояснил Ираклий Кобахидзе.

Он не исключил, что по отдельным положениям законопроекта у Венецианской комиссии будут определенные замечания и что, возможно, придется уточнить систему так называемых бонусов (распределения оставшихся после выборов мандатов, которые в законопроекте отдаются победившей на выборах партии, — ИА REGNUM ).

Как сообщалось ранее, 22−23 мая в Берлине проходила организованная при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) конференция, на которой представители Грузии вместе с руководством и экспертами Венецианской комиссии обсуждали проект новой Конституции.

Законопроект был разработан государственной конституционной комиссией за четыре месяца работы, и с начала мая в ряде городов Грузии уже прошло несколько встреч по его всенародному обсуждению. Эти встречи будут продолжены после возвращения парламентской делегации Грузии из Берлина.

Основными проблемными вопросами законопроекта являются те статьи, которые определяют новый порядок выборов парламента и принцип распределения мандатов, порядок выборов президента и круг полномочий президента. Особый протест у оппозиции, неправительственных организаций и представителей администрации президента Грузии вызывает положение о передаче нераспределенных в результате выборов мандатов победившей на выборах партии. Не согласны оппоненты с отменой прямых выборов президента и урезанием ряда его полномочий.

Ранее председатель парламента Грузии заявил, что все замечания Венецианской комиссии к конституционному законопроекту будут учтены.