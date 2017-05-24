Осло, 24 мая, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Норвегия не намерена снижать добычу нефти. Об этом сообщает служба CNBC со ссылкой на заявления министерства нефти и энергетики Норвегии. В документе отмечается, что Норвегия вместе с другими странами серьезно рассматривает положение на нефтяном рынке. Но вопрос регулирования объема добычи нефти не внесен «в повестку Норвегии».

Marcusroos Норвежская нефтяная платформа

Как ранее сообщала CNBC, министр нефти Саудовской Аравии Калид аль-Фалих во вторник встретился со своими коллегами из Норвегии, Туркмении и Египта. Последние две страны заявили, что готовы присоединиться к соглашению стран OPEC (Организация стран-экспортеров нефти) и их партнеров об ограничении добычи «черного золота».