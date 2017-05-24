Кишинёв, 24 мая, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Правящая Демпартия Молдавии намерена реанимировать свою инициативу о борьбе с «российской пропагандой». Как заявил на пресс-конференции в Кишиневе пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь, в настоящее время депутаты-демократы работают над новым законопроектом о борьбе с «российской пропагандой», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Эта проблема также широко обсуждается на встречах депутатов и министров ДПМ с коллегами из Европейского союза. У нас есть четкая поддержка со стороны европейских коллег относительно необходимости борьбы с пропагандой, но при этом не нарушая основные права и свободы», — сказал, добавив, что «некоторые европейские страны тоже столкнулись с этой проблемой, в том числе и наши соседи Румыния и Украина».

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон пообещал заблокировать любую инициативу властей по «борьбе с иностранной пропагандой». «Понятно, что в условиях приближающихся парламентских выборов демократы готовы ухватиться за соломинку и устроить даже охоту на ведьм — ради того, чтобы понравиться западным партнерам. Чувствуя свою неспособность продвигать реальные реформы и бороться с коррупцией, демократы начинают очередную серию спекуляций на тему пропаганды, пытаясь вызвать антироссийскую истерию в обществе — для того, чтобы угодить Западу», — заявил Додон.

Он пообещал не допустить того, чтобы молдавско-российские отношения подверглись опасности ради политических игр. «Я выступаю категорически против такого обострения отношений с нашими российскими партнерами — ради удержания у власти партии, потерявшей доверие населения. И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе», — заявил Додон.

ИА REGNUM напоминает, что Демпартия Молдавии контролирует правительство и парламентское большинство. В случае принятия парламентом того или иного закона президент может отказаться промульгировать его, после чего он повторно направляется на рассмотрение в законодательный орган, и если депутаты снова его принимают, глава государства, согласно законодательству, обязан его подписать.

Ранее, когда парламент Молдавии проголосовал за празднование 9 мая «Дня Европы», Додон пообещал не допустить переименования праздника. Однако власти нашли способ придать решению юридическую силу — постановление парламента было опубликовано в «Официальном вестнике» и вступило в силу.

Так же бессильным оказался Додон в том, что касается регулярных задержаний, обысков и депортаций из Молдавии российских журналистов, общественников и миротворцев, проходящих службу в Приднестровье, и следующих через аэропорт Кишинева.