Москва, 24 мая, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Госдума 24 мая примет обращение к ПА ОБСЕ в связи с очередными нарушениями фундаментальных прав и свобод человека на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, текст документа внесен в Госдуму.

Immanuel Giel ОБСЕ

Депутаты Госдумы обращаются к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом осудить противоправные действия украинских властей и потребовать отмены их решений, нарушающих фундаментальные права и свободы человека на Украине.

Российские парламентарии осуждают решение президента Украины Петра Порошенко о запрете на ее территории популярных социальных сетей «ВКонтакте» (vk.com) и «Одноклассники» (ok.ru), а также всех ресурсов интернет-сервисов «Яндекс» и «Mail.ru». В результате принятия такого решения миллионы пользователей на Украине были лишены возможности свободно общаться и выражать свою позицию, поддерживать трансграничные родственные и профессиональные контакты, отмечается в документе.

«Таким образом, на глазах мирового сообщества продолжается формирование авторитарного государства, основанного на идеях национального превосходства, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной вражды, подавляющего инакомыслие, свободу слова и жестко ограничивающего беспрепятственный доступ к информации», — говорится в обращении.

Подобными шагами украинские власти грубо нарушают фундаментальные права и свободы человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, указали депутаты Госдумы.

Кроме того, попирается и Конституция Украины, статья 34 которой провозглашает, что каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору, подчеркнули в Госдуме.

Государственная дума отмечает, что «на парламентариев ложится большая ответственность за будущее Европы без цензуры и тоталитаризма, здесь недопустимы двойные стандарты».