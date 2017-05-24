Пермь, 24 мая, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В Перми возбуждено уголовное дело по факту обрушения металлической конструкции на людей возле ДК имени Солдатова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Тара-Амингу ДК имени Солдатова

Напомним, ЧП случилось во время репетиции к празднику славянской письменности. Конструкция рухнула на зрителей, среди которых были и дети. Травмы получили восемь детей и двое взрослых.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Следствие полагает, что конструкция рухнула из-за сильного порыва ветра.

В пресс-службе губернатора Прикамья корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что из-за сильного ветра и слабого крепления рухнула звуковая конструкция. Травмы получили восемь детей и двое взрослых. Один ребёнок госпитализирован: у него шок, но его здоровью угрозы нет. Одна женщина направлена краевую больницу, а ещё одна отказалась от госпитализации. С детьми и их родителями работают медики и психологи.

Правоохранительные органы начали проверку в отношении компании-подрядчика, отвечающей за организацию данного мероприятия. Мероприятия, посвященные Дням славянской письменности и культуры, в Перми сегодня отменены.