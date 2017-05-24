Москва, 24 мая, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, в Кремле вручили государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония собрала в Екатерининском зале около 30 выдающихся граждан России, работающих в сфере науки, промышленности, культуры, здравоохранения и спорта удостоены орденов и почётных званий. Среди них — труженики донского села, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

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Трактористу ФГУП «Пролетарское» из Ростовской области Александру Долгополову российский лидер Владимир Путин вручил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, доярке из колхоза «Колос» Матвеево-Курганского района Галине Борцовой — Орден Дружбы.

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Имя донского тракториста Владимир Путин упомянул в своей приветственной речи. Достижения Александра Долгополова, по мнению главы российского государства, — пример честного, ответственного труда.

«Я благодарю всех, кто трудится на земле, обеспечивает производство отечественной продукции, нашу продовольственную безопасность, наращивает промышленный потенциал России», — сказал российский лидер.

Стоит отметить, что выдающиеся заслуги селян Ростовской области были неоднократно отмечены президентом РФ. За большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд в 2016 году по решению Путина заслужили высоких государственных наград 200 работников АПК Ростовской области. Донской губернатор Василий Голубев вручил их в январе, феврале и марте 2017 года.

А в декабре 2016 года Владимир Путин вручил донскому трактористу Николаю Синебрюхову нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства». Аграрий более четверти века отдал земле. Вся его трудовая деятельность связана с одним предприятием — «Донская нива» (Каменский район).