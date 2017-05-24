Труженики донского села удостоены госнаград из рук президента Путина
Москва, 24 мая, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, в Кремле вручили государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония собрала в Екатерининском зале около 30 выдающихся граждан России, работающих в сфере науки, промышленности, культуры, здравоохранения и спорта удостоены орденов и почётных званий. Среди них — труженики донского села, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.
Трактористу ФГУП «Пролетарское» из Ростовской области Александру Долгополову российский лидер Владимир Путин вручил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, доярке из колхоза «Колос» Матвеево-Курганского района Галине Борцовой — Орден Дружбы.
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Имя донского тракториста Владимир Путин упомянул в своей приветственной речи. Достижения Александра Долгополова, по мнению главы российского государства, — пример честного, ответственного труда.
«Я благодарю всех, кто трудится на земле, обеспечивает производство отечественной продукции, нашу продовольственную безопасность, наращивает промышленный потенциал России», — сказал российский лидер.
Стоит отметить, что выдающиеся заслуги селян Ростовской области были неоднократно отмечены президентом РФ. За большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд в 2016 году по решению Путина заслужили высоких государственных наград 200 работников АПК Ростовской области. Донской губернатор Василий Голубев вручил их в январе, феврале и марте 2017 года.
А в декабре 2016 года Владимир Путин вручил донскому трактористу Николаю Синебрюхову нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства». Аграрий более четверти века отдал земле. Вся его трудовая деятельность связана с одним предприятием — «Донская нива» (Каменский район).