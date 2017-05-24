Канны, Франция, 24 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Продюсеры Рубен Дишдишян («Марс Медиа») и Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») представили во французских Каннах совместный проект — военно-приключенческий экшн Алексея Сидорова «Т-34». На презентации фильма, которая прошла в Российском павильоне в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, были показаны рабочие материалы со съемочной площадки, первый тизер и постер.

Цитата из к/ф «Т-34». Реж. Алексей Сидоров. 2017. Россия Танк

«Фильм «Т-34» — наш самый крупный проект за последние пять лет, и мы делаем на него серьезную ставку, — сказал Рубен Дишдишян. — С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе пять фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов в стране. С того момента, как Алексей написал заявку по «Т-34», до начала съемок прошло три года. Все это время шла кропотливая работа над сценарием. Перед нами стояла задача сделать его максимально зрительским, динамичным, современным, ориентированным на разные аудитории, чтобы картина получилась зрелищной — для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами героев — для людей более старшего поколения. У «Т-34» есть все для того, чтобы стать фильмом-событием».

Леонард Блаватник сказал: «Для меня «Т-34» — не просто безупречно придуманный приключенческий фильм. Мой дед — фронтовик, победа в Великой Отечественной войне — часть семейной истории. Из очень большого количества предложений я выбрал этот проект — в том числе по личным мотивам. Конечно, сыграли роль и другие параметры — лучшие молодые артисты, первоклассная съёмочная группа и огромный успешный опыт нашего партнера — компании «Марс Медиа» и лично Рубена Дишдишяна».

1941-й год. Вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой против танкового аса Ягера. Мало кто верит, что у него есть шанс — в одиночку разбить дюжину немецких танков. И все же, удача любит смелых.

Второй встречи Ивушкина и Ягера могло не быть, но судьба на войне умеет удивлять траекторией и каждому дарит свое. Одному — любовь, с которой ничего не страшно, другому — одержимость, которая гонит вперед, сжигая изнутри.

1944-й год, танковый полигон Ордруф. Пленный Ивушкин задумывает дерзкий побег. На легендарной «тридцатьчетверке» он бросает вызов Ягеру, его «пантерам» и своей судьбе.

Режиссер и автор сценария Алексей Сидоров, продюсеры: Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник, Нелли Яралова, оператор Михаил Малашин

В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Никита Кукушкин, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.