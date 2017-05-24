Мурманск, 24 мая, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Молодой мурманчанин признался в убийстве нескольких десятков бездомных собак, его личность была установлена в ходе оперативных мероприятий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, житель областного центра 1992 года рождения объяснил, что умерщвлял животных с помощью яда, вводимого им инъекционно. Ни в каких группировках догхантеров он не состоит.

Рембрант. Спящая собака. 1637 — 1640

«Процессуальное решение пока не принято, — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей капитан внутренней службы Марина Шихова. — Проверка продлена ещё на 30 суток».

Тем временем, накануне вечером, 23 мая, под Мурманском были обнаружены ещё семь трупов животных. Как сообщается в соцсетях, к месту захоронения собак прибыл наряд полиции. Утром 24 мая специалисты ветеринарной службы вывезли трупы для установления причин смерти.

«По третьему эпизоду виновное лицо не установлено», — добавила Шихова.

Напомним, на прошлой неделе в районе Кольского моста волонтёры благотворительного фонда помощи животным «Путеводная звезда» обнаружили гору собачьих трупов, причём на всех оказались следы повреждений. Позднее, как сообщало ИА REGNUM, ещё девять мёртвых животных было обнаружено в черте города.