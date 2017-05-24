Санкт-Петербург, 24 мая, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Специализированной компании «Бамард» и футбольному клубу «Зенит» придется профинансировать замену газона на арене «Санкт-Петербург Арена», где пройдут матчи Кубка конфедераций в июне 2017 года и Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил 24 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Gov.spb.ru Выкатное поле стадиона

По словам чиновника, оплачивать все работы, связанные с газоном, будут «те, кто отвечал за его создание».

«Бамард» и «Зенит». Два института отвечали за газон с августа прошлого года — это футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», — подчеркнул Албин.

Вице-губернатор считает, что футбольному клубу не удастся избавиться от этой ответственности, несмотря на то, что сам стадион до сих пор не передан «Зениту» в концессию.

По данным источника ИА REGNUM, московская компания «Бамард» выступает подрядчиком по замене газона на выкатном поле стадиона «Санкт-Петербург». Заказчиком работ является ФК «Зенит», он и оплачивает эти работы. Источники финансирования работ в разрезе бюджета клуба пока неизвестны. Возможно, «Зенит» рассчитывает получить затем от города или оргкомитета ЧМ-2018 компенсацию за проведение работ по замене газона.

Как сообщил источник агентства, рулоны с новой травой для «Зенит-Арены» находятся в Гатчине, компания «Бамард» приступила к работам по подготовке, консультации по укладке газона проводят голландские специалисты, приглашенные клубом «Зенит».

Напомним, вице-премьер Виталий Мутко ранее сообщил, что работы по замене газона уже начались. Поле полностью поменяют на новое до Кубка конфедераций. Вместо испорченного покрытия на поле будет уложен рулонный газон.

«Я всегда стараюсь поддерживать региональные власти, но вот в данном случае наши коллеги не смогли подготовить газон как следует», — сказал Мутко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава «Газпрома» Алексей Миллер 14 мая заявил, что покрытие футбольного поля «Зенит-Арены» — неудовлетворительное. «Там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — заявил Миллер. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу говорил, что таких полей, как на стадионе, построенном в Петербурге специально для Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, нет «даже у аутсайдеров чемпионата Украины».