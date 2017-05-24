Мадрид, 24 мая, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Верховный суд Испании оставил в силе обвинительный приговор в виде 21 месяца тюремного заключения, вынесенный нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Об этом сообщает интернет-ресурс Football Espana.

Stefano Stabile Лионель Месси. Граффити

Аргентинский футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лионель Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года. Их обвинили в неуплате налогов на сумму €4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Это были налоги с гонораров, которые нападающий «Барселоны» получал за использование своего имиджа.

Отметим, что в Испании действует закон, по которому любое наказание сроком менее двух лет считается условным. Поэтому Месси и его отец не будут отбывать наказание в тюрьме.

Напомним, что суд оштрафовал футболиста на 2 млн евро, а его отца — на 1,5 млн евро.

Ранее Месси заявлял о том, что он не изучал контракты, полностью доверяя это своему отцу.