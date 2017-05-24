Канск, Красноярский край, 24 мая, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Крупные пожары тушат в городах Канск и Лесосибирск Красноярского края. В работе задействованы более 100 человек и 58 единиц техники.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС России, в Канске (220 км от Красноярска) на одной из улиц, где загорелись девять домов, удалось остановить распространение огня. Пожарные ведут проливку территории до полной ликвидации. Однако на другой улице зафиксировано возгорание еще 14 строений различного назначения. Работу пожарных подразделений осложняют порывы ветра.

Также сложная обстановка складывается на севере региона — в городе Лесосибирске, что в 300 км от Красноярска. По оперативным данным, горят около 10 строений в жилом секторе. Еще два сложных пожара действуют на предприятиях деревообработки. Прибытие дополнительных противопожарных сил в город возможно только через паромную переправу.

«Все усилия сосредоточены на защите ближайшего жилья. Люди покинули опасную зону. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении СибРЦ.

К местам пожаров прибывают дополнительные силы и техника из ближайших районов. В том числе задействованы тяжелые коммунальные машины и автомобили, приспособленные для пожаротушения. Работают два пожарных поезда.

Если погодные условия улучшатся, три вертолета Ми-8 МЧС России смогут тушить пожары с воздуха. В готовности к работе находится и самолет-амфибия Бе 200.

В МЧС подчеркнули, что причина пожаров на предприятиях пока неясна, информацию передали в правоохранительные органы. Что касается жилого сектора, по предварительным данным, пожары там случились из-за сжигания мусора и травы на подворьях.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за ветреной погоды резко 24 мая осложнилась пожарная обстановка в населенных пунктах. Помимо пожаров в Канске и Лесосибирске сообщалось о возгорании в Дзержинском районе края, где от огня спасали одноэтажный трехквартирный жилой дом и надворные постройки на площади 150 кв. м.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Полностью запрещено использование открытого огня.