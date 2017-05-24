Москва, 24 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Рубль 24 мая слегка дешевеет в парах с иностранным валютами. Сегодня днем рынки капитала выглядят спокойно, но эта тишина является затишьем перед бурей, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«25 мая в Вене состоится заседание ОПЕК, от которого ждут результативных решений. В ближайшие несколько дней поведение рубля напрямую будет зависеть от настроений на рынке нефти», — отметила эксперт.

«В том случае, если соглашение по заморозке добычи нефти продлят так, как ждут инвесторы — на 9 месяцев или дольше, — баррель Brent резко подорожает в моменте. Это окажет давление на «американца», который способен отправиться в область 55,40−55,60 рубля. Позже сектор сырья накроет закономерной коррекцией, и доллар стабилизируется выше 56,50», — считает Юодрова.

«Помимо нефти, есть и внутренние поводы спроса на рубль — налоговый период, который сейчас проходит в России. Пик спроса на рубли наиболее вероятен 25 мая перед уплатами акцизов, НДПИ и НДС. Следующие выплаты ожидаются в срок до 29 мая, когда должны быть реализованы обязательства по уплате налога на прибыль организаций и 31 мая, когда погашается налог на доходы физлиц», — .пояснила эксперт

Добавим 24 мая доллар торгуется по 56,45 рубля (+0,16%), евро стоит 63,17 рубля (+0,2%).

На 25 мая Центробанк РФ пересмотрел на понижение курсы валют. Теперь они составляют 56,27 рубля за американскую валюту (-28 копеек) и 62,92 рубля за евро (-69 копеек).

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