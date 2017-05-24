«Рубль зависит от настроения нефти»
Москва, 24 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Рубль 24 мая слегка дешевеет в парах с иностранным валютами. Сегодня днем рынки капитала выглядят спокойно, но эта тишина является затишьем перед бурей, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«25 мая в Вене состоится заседание ОПЕК, от которого ждут результативных решений. В ближайшие несколько дней поведение рубля напрямую будет зависеть от настроений на рынке нефти», — отметила эксперт.
«В том случае, если соглашение по заморозке добычи нефти продлят так, как ждут инвесторы — на 9 месяцев или дольше, — баррель Brent резко подорожает в моменте. Это окажет давление на «американца», который способен отправиться в область 55,40−55,60 рубля. Позже сектор сырья накроет закономерной коррекцией, и доллар стабилизируется выше 56,50», — считает Юодрова.
«Помимо нефти, есть и внутренние поводы спроса на рубль — налоговый период, который сейчас проходит в России. Пик спроса на рубли наиболее вероятен 25 мая перед уплатами акцизов, НДПИ и НДС. Следующие выплаты ожидаются в срок до 29 мая, когда должны быть реализованы обязательства по уплате налога на прибыль организаций и 31 мая, когда погашается налог на доходы физлиц», — .пояснила эксперт
Добавим 24 мая доллар торгуется по 56,45 рубля (+0,16%), евро стоит 63,17 рубля (+0,2%).
На 25 мая Центробанк РФ пересмотрел на понижение курсы валют. Теперь они составляют 56,27 рубля за американскую валюту (-28 копеек) и 62,92 рубля за евро (-69 копеек).
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