Киев, 24 мая, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Правительство Украины обменяет облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением в 2017—2030 годах на ОВГЗ с погашением в 2025—2047 годах, сообщает 24 мая «112 Украина».

Иван Шилов REGNUM Гривны

Согласно сообщению, Кабинет министров одобрил выпуск ОВГЗ с продленной датой погашения на сумму 229 млрд гривен ($8,71 млрд) для оплаты ОВГЗ с датой погашения с июня 2017 года по ноябрь 2030 года, принадлежащих Национальному банку Украины.

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Новые облигации позволят обменять ОВГЗ Нацбанка на сумму 221,6 млрд гривен ($8,42 млрд) со средневзвешенной ставкой 12,85% годовых плюс сумма просрочки в размере около 7 млрд гривен ($270 млн).

Отмечается, что новые облигации выпущены с базовой процентной ставкой 1,5% годовых плюс уровень инфляции за последние 12 месяцев. В случае отрицательного показателя инфляции процентная ставка по ОВГЗ составит 1,5% годовых.

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Напомним, по мнению многих экспертов, задолженность Киева в виде ОВГЗ настолько велика, что выплатить ее не представляется никакой возможности. Так, по данным на середину апреля 2017 года, объем выпущенных ОВГЗ Украины составил 693 млрд гривен ($25,81 млрд). 55% из них владеет Национальный банк Украины.