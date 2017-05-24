Киев, 24 мая, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Освободившись от «притеснений» русского языка, который испытывала «речь и культура во времена российской колонизации» граждане Украины совершили «интеллектуальный подвиг», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

В поздравлении с Днем славянской письменности он сообщил об «успехах» в популяризации украинского языка. В частности, Гройсман обратил внимание на то, что «украинский язык и культура снова становится модной, влиятельной, востребованной в мире».

Глава украинского правительства призвал граждан страны к развитию «креативной» украинской культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая,украинский парламент во втором чтении принял законопроект №5313 о введении языковых квот на украинском телевидении. За соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов при 226 необходимых. Согласно документу, для телерадиокомпаний общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% от всего вещания в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Региональные телекомпании обязаны вести вещание программ на украинском языке на 50%.

Планами Киева насадить в телеэфире украинский язык в марте уже возмутились лидеры болгарской, венгерской и польской общин Украины. Также после принятия законопроекта эксперты назвали его нарушением прав граждан страны и Конституции Украины.