Красноярск, 24 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. В инспекции приняли участие представители подрядных организаций, департамента городского хозяйства, руководители районных администраций.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонтных работ улично-дорожной сети

На улице Игарской, которая стала первой точкой выездной инспекции, уже проведена замена бордюрного камня, ведется укладка асфальтового покрытия. Глава города, заслушав информацию о ходе работ, сделал ряд замечаний, касающихся необходимости формирования технического тротуара, обустройства безбарьерной среды, в том числе на входных группах в подземный пешеходный переход.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Ремонтные работы на улично-дорожной сети в Красноярске

Отметим, что на улице Игарская работы ведутся с небольшим опережением, однако Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Если говорить о темпах работ, то ремонт ведется в соответствии с обозначенными в рамках договора сроками, даже с опережением. Но при этом и служба заказчика, и департамент городского хозяйства, и подрядные организации должны понимать, что очень важно выполнить работы качественно. При производстве ремонтных работ используется асфальтовая смесь, железобетонные конструкции. Качество этих материалов должно досконально перепроверяться. Что касается бордюрного камня, то он должен обязательно пройти проверку на морозостойкость. Я требую, чтобы этот и другие параметры были перепроверены».

Затем мэр проинспектировал ход работ на улице Партизана Железняка. Подрядной организацией на этом объекте выступает компания «СибАгроПромСтрой». Степан Вишневский, представитель подрядной организации: «Мы ремонтируем участок дороги протяженностью 3018 метров от краевой больницы до улицы Краснодарская. Идем в соответствии со сроками, но на сегодня очень важный вопрос — качество материалов, бетонных бордюров. По поручению мэра мы заострим внимание на тщательной проверке бордюров, если будет некачественный материал, то мы заменим поставщика».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонтных работ улично-дорожной сети

На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» ведется ремонт трамвайного полотна с устройством технических тротуаров, производится замена асфальтового покрытия, обустройство пешеходных дорожек, планируется провести озеленение. По мнению жительницы этого района, которая обратилась к Главе города в рамках инспекции, необходимо благоустроить небольшую зеленую зону между пешеходным тротуаром и придомовым проездом, чтобы она была удобной. «Сейчас люди ходят по уже протоптанным тропинкам, но можно было бы их оформить, тогда будет очень уютная пешеходная зона», — предложила Татьяна.

Эдхам Акбулатов поручил департаменту городского хозяйства рассмотреть данное предложение, отметив, что ремонт улично-дорожного полотна должен сопровождаться благоустройством прилегающих территорий с учетом мнения жителей. «Небольшой сквер вдоль проспекта Красноярский рабочий, в частности, в районе дома № 94, на сегодняшний день не является сквером. Здесь нет удобной дорожки, лавочек, урн, всего того, что необходимо горожанам, чтобы чувствовать себя комфортно. Задача — сформировать на этом месте уютное городское пространство».

Подводя итоги инспекции, глава города подчеркнул: «В ходе комплексного ремонта дорожной сети улицы должны преобразиться. Для этого необходимо выполнить не только технические виды работ, но и провести благоустройство, озеленение, перенести устаревшие торговые точки, павильоны с тротуаров. На месте этих сооружений должны появиться общественные пространства, зеленые зоны, дополнительная пешеходная сеть, там, где это возможно по экологическим нормам — детские площадки. Одним словом, ремонт дорог — это некий каркас, который должен быть дополнен комплексными благоустроительными работами».