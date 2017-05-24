Элиста, 24 мая, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Южном федеральном округе зарегистрированы первые случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой. По информации управления Роспотребнадзора по Калмыкии, от укуса инфицированного вирусом клеща пострадал житель Элисты, трудившийся в крестьянско-фермерском хозяйстве Приютненского района республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Иллюстрация: pixabay.com Клещ

Как проинформировал главный санитарный врач столицы Анатолий Французов, сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.

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В настоящее время в школах, детских садах, зеленых зонах Элисты противоклещевая обработка проводится по графику, но коррективы вносит дождливая погода. Завершить работу планируется в начале июня.

Еще один случай заражения опасным вирусом был зафиксирован неделю назад в Волгоградской области. Он также стал первым в регионе. Пострадавший — житель Котельниковского района, заражение произошло в результате присасывания клеща.

После майских праздников в медицинские организации области число обратившихся за медицинской помощью возросло более чем в два раза. По состоянию на середину мая на укусы клещей пожаловались 564 человека, в том числе 220 детей до 14 лет. Обращения зарегистрированы в 33 административных территориях Волгоградской области.

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Названы районы Волгоградской области с повышенной активностью клещей

А в Ростовской области на сегодняшний день выявлено уже восемь случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Так, два человека заболели в Сальском районе, по одному случаю выявлено в Новошахтинске, Песчанокопском, Целинском, Ремонтненском, Дубовском, Пролетарском районах. Провизорно с укусами клещей в настоящий период находятся в инфекционных стационарах 19 человек.

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В регионе клещи покусали 1856 человек, в том числе 646 детей, что ниже среднего многолетнего уровня.

Всего же, по данным референс-центра по мониторингу за возбудителем крымской геморрагической лихорадки на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по состоянию на 11 мая было зарегистрировано четыре случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Жертвами клещей стали 5786 человек, из них 2575 человек — дети в возрасте до 14 лет.