Калуга, 24 мая, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Улицы будут названы в честь младшего лейтенанта Виктора Денисова, младшего лейтенанта Иосифа Кравцова и сержанта Николая Гришина. Такое решение 24 мая приняли депутаты городской думы Калуги на заседании парламентских комитетов по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука и комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина Сотскова.

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании

На заседании депутаты одобрили поправки в бюджет областного центра. Доходная часть увеличивается на 43,7 млн рублей за счёт поступлений из областного бюджета, кроме того перераспределяются имеющиеся бюджетные средства по предложениям главных распорядителей.

39,1 млн рублей дополнительно выделяется на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка, 3,6 млн рублей — на организацию социального обслуживания граждан. 7,25 миллиона рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций в сфере дорожного хозяйства.

Также были одобрены поправки в Устав города, Отчёт об исполнении бюджета за 2016 год и отчёт о работе Контрольно-счётной палаты.

Члены комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству поддержали предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать расположенные на территории Калуги канализационные и водопроводные сети, сети горячего водоснабжения и тепловые сети.

Депутаты одобрили установку мемориальной доски в целях увековечения памяти сотрудников УФСБ России по Калужской области.

Поддержку народных избранников получили предложения по наименованию улиц в пригородной деревне Калашников Хутор. Улицам будут присвоены названия «Ольховая», «Речной исток» и пер. «Придорожный».

Были одобрены предложения по проведению консультативных опросов населения, проживающего на территориипреобразуемых административно-территориальных единиц.

Депутаты согласились с предложением по присоединению части территории сельского поселения «Село Грабцево» к территории муниципального образования «Город Калуга».