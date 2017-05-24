Тольятти, Самарская область, 24 мая, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В Тольятти на заводе «Вис-авто» будут производить внедорожник «Сталкер», в основу которого ляжет платформа LADA 4×4, об этом 24 мая сообщила «Российская газета».

Дмитрий Рузов Lada 4×4

В открытой базе Роспатента зарегистрирован документ Одобрения типа транспортного средства, согласно приведенной там информации, будет выпущено около 150 таких автомобилей.

«Российская газета» напоминает, что данный автомобиль начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов, изначально основой должна была стать платформа классической LADA., но затем её поменяли на шасси Lada 4×4.

В 2003 году машину даже демонстрировали на одной из региональных выставок. Издание предполагает, что не нашедшая тогда партнера компания «Апал» (производитель изделий из пластика), желавшая производит автомобиль, сейчас заключила соглашение с компанией «Вис-авто».

Габариты автомобиля будут такими: длина — 3 550 мм, ширина — 1646 мм и высота — 1751 мм. Это будет четырехместная машина с двумя дверями, двигателем объемом 1,7 л и АКПП с пятью передачами. Точная цена будущего автомобиля неизвестна, некоторые СМИ предполагают, что автомобиль будет немного дороже, чем Lada 4×4.

Напомним, стоимость начальной комплектации Lada 4×4 сейчас составляет сейчас 455,9 тыс. рублей. Автомобиль является самой популярной подержанной машиной в России в классе SUV по итогам продаж первого квартала 2017 года.