Ливерпуль, Великобритания, 24 мая, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Международная группа астрономов обнаружила в галактике Лебедь А рядом с ее ядром новый яркий объект, природа которого пока не выяснена. Об этом сообщается в материале, опубликованном на портале EurekAlert.

Pixabay.com Чёрная дыра

Открытие было сделано с помощью Сверхбольшой Антенной Решетки (Very Large Array, VLA). По мнению ученых, объект является либо очень редким типом взрыва сверхновой, либо, что наиболее вероятно, образованием сверхмассивной черной дыры.

«Мы думаем, что нашли вторую сверхмассивную черную дыру в этой галактике», — говорит один из авторов исследования.

Новый объект отделен от центральной сверхмассивной черной дыры в галактике Лебедь А примерно на 1500 световых лет. Он быстро питается окружающим материалом и обладает многими характеристиками сверхмассивной черной дыры.

Астрономы предположили, что вторая черная дыра стала видимой для VLA в последние годы, потому что она столкнулась с новым источником материала для поглощения. Этот материал, по их словам, мог быть либо газом, либо звездой, которая проходила достаточно близко от этой второй черной дыры.

Наблюдения за галактикой Лебедь А с помощью VLA ученые начали вести еще в 1980-е годы. В 1996 году они расширили диапазон радиочастот для наблюдений. Объект удалось обнаружить только сейчас, на модернизированном в 2012 году VLA.