Москва, 26 мая, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Пакет законов, направленный на борьбу с самоубийствами детей, Госдума приняла в третьем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Это комплексные законопроекты, которые направлены, во-первых, на то, чтобы не дать совершить убийство ребенка, а, во-вторых, носят серьезный профилактический характер, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ребенок. Планшет

«Правоохранители и регионы ждут принятия и скорейшего вступления в силу законопроектов, направленных на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющих уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для детей в социальных сетях», — отметила парламентарий.

Закон впервые предлагает новую форму взаимодействия Роскомнадзора и правоохранителей — незамедлительное уведомление о «группах смерти» в соцсетях, что дает возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления, и пресечения их преступной деятельности, реализации комплекса профилактических мер.

Ужесточается уголовная ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства — за эти действия может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового (сейчас самое строгое наказание за это — лишение свободы на срок до 5 лет).

Вводятся повышенные меры уголовной ответственности за указанные действия, совершенные: в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в СМИ или в интернете. Эти деяния предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Одновременно в УК вводятся новые составы преступления.

Так, склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства предлагается наказывать вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства предлагается наказывать вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового.

Также вводятся санкции за организацию деятельности, направленной на побуждение граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, или призывов к совершению самоубийства — предлагается наказывать лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, а те же действия, сопряженные с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ или в интернете будут наказываться строже.

Склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 18 лет, предлагается наказывать вплоть до лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, а те же действия, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в публичном выступлении, СМИ или в интернете, будут наказываться строже.