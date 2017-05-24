Рим, 24 мая, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В Facebook президента США Дональда Трампа опубликована карта, на которой отмечен маршрут его первого зарубежного турне, содержащая серьезную ошибку.

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Так, на карте, опубликованной 19 мая, французский регион Корсика выделен как итальянская территория. Этот остров не принадлежит Италии с XVIII века.

Карту Трамп сопроводил подписью «впереди увлекательное путешествие — собираюсь показать миру, что Америка вернулась!».

В социальных сетях пользователи в шутку поблагодарили президента США за «возвращение Корсики Италии».

Напомним, первое зарубежное турне Трампа в качестве президента США началось 19 мая с Саудовской Аравии, где он выступил с речью перед лидерами ближневосточных стран.

Далее в Иерусалиме он встретился с израильским руководством, а в Вифлееме — с президентом Палестины Махмудом Аббасом. 24 мая Трамп прибыл в Италию, где в Ватикане его принял папа Римский Франциск.

Официальное турне американского лидера завершится саммитом НАТО в Брюсселе (25 мая) и и саммитом «Большой семерки» (G7), который пройдет в Таормине (о. Сицилия) 26−27 мая.