Москва, 24 мая, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Рынок нефти ждет встречу производителей в Вене. А жителям России готовят светлое будущее — обещают, что к 2035 году заработная плата увеличится в четыре раза, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Министерство экономического развития по поручению президента РФ Владимира Путина собирает предложения экспертов по вопросу развития экономики до 2035 года. В этой связи можно рассказать буквально о нескольких показателях, которые прогнозирует Минэкономразвития.

В частности, за предстоящие 10 лет производительность труда должна вырасти почти в 3,5 раза, а ВВП увеличится на 176%. Людям обещают, что средняя заработная плата до 2035 года увеличится до 121 тыс. 000 рублей. При том, что в апреле 2017 года в среднем доход гражданина РФ составлял 30 тыс. 493 рублей. Это на 7,6% меньше, чем годом ранее.

То есть в апреле 2017 года упали не только реально располагаемые доходы населения, но и номинальные. Напомним, что совсем недавно Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Пекине, говорил о возобновлении роста доходов населения, — пояснил эксперт.

«На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе отметки 56 рублей 43 копейки, евро торгуется в районе 62 рублей 95 копеек, индекс ММВБ располагается на отметке 1960 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к 55 долларам за баррель», — привел цифры Задоя.

«Очередной подъем на нефтяном рынке вызван заявлениями министра энергетики Алжира. Нуреддин Бутарфа сказал, что участники предстоящей встречи экспортеров предварительно обсуждают продление сделки по сокращению добычи еще на год. Сама встреча пройет в столице Австрии 25 мая. Котировки черного золота растут с 5 мая на позитивных ожиданиях итогов переговоров», — отметил эксперт.

«Российская валюта продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Рубль растет на фоне налоговой недели и благодаря росту черного золота. Однако, 25 число — финальный день уплаты экспортных налогов. Помимо этого со сделкой ОПЕК может сработать старое правило «Покупай на слухах — продавай на фактах». Сейчас нефть растет на слухах, а по факту вполне возможна фиксация прибыли», — считает Задоя.

«Что касается рекомендаций, то они по-прежнему остаются без изменений. Покупки доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты интересны в среднесрочной перспективе. Целями здесь могут выступать отметки 62−63 рубля». — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM , на 24 мая Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро. Официальный курс доллара вырос на 5,64 копейки и составил 56,5552 рубля. Евро подорожал на 44,76 копейки — до 63,6189 рубля.