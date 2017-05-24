Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 24 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 мая, 2017, 13:19 — ИА Регнум.
- Эрдогану не удалось «договориться» с Трампом;
- Минск на пороге перемен: экономика трещит по швам;
- Путь и пояс — объединение ко всеобщему благу и китайской прибыли;
- Единство Евразии против китайской жадности;
- Закавказье без войн и конфликтов — цель, достижимая только вместе с Россией;
- Азербайджан нарывается? Или отвлекает внимание?
- Окажется ли Азербайджан между трех огней?
- Католики Франции поддержали Макрона, но Ле Пен это не отменяет.