Калининград, 24 мая, 2017, 13:06 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 24 мая, байкеры из движения «Ночные волки» провели акцию «Похороны польской демократии». Мероприятие прошло у здания Генерального консульства Республики Польша в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Facebook.com/Lvovich55 Гроб с «польской демократией» у стен генконсульства Польши в Калининграде

Колонная «Волков» стартовала с бастиона «Прегель» на улице Дзержинского и, проехав через весь город, прибыла к польской дипмиссии на Каштановую аллею.

Мотоциклисты, а также казаки, под траурную музыку пронесли мимо консульства гроб с импровизированным покойником, у которого руки были связаны колючей проволокой. Всего в акции приняло участие около 30 человек.

Как сообщил один из участников акции Сергей Стерлин, «из окон генконсульства выглядывали люди, которые фотографировали процессию».

По данным организаторов, таким образом байкеры продемонстрировали протест по поводу аннулирования шенгенских виз участникам возложения венков в г. Бранёво к мемориалу советских солдат, погибших при освобождении Польши от фашистов. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что акция в Бранево прошла 29 апреля 2017 года.

Байкеры из Союза мотоциклистов Калининградской области пересекли польскую границу, однако пограничники республики развернули семь «ночных волков». По словам очевидцев, на байках клуба польские пограничники увидели аббревиатуру НВ, сказав, что эти буквы в Польше приравниваются к экстремизму.

Напомним, в 2015 году генконсульство Польши уже становилось объектом протестного перфоманса. Тогда активисты «Партии Великое Отечество» при поддержке казаков опустили в озеро Поплавок вблизи дипмиссии макет — точную копию памятника генералу Ивану Черняховскому, демонтированного в Польше.