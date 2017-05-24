Шарм-эль-Шейх, Египет, 24 мая, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Тела владельца туристической компании Египта и его жены — гражданки России обнаружены в городе Шарм-эш-Шейх (Египет) на частной вилле. Об этом заявили в полиции Египта, сообщает 24 мая портал Cairoportal.

Pixabay.com Убийство

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела задержан сотрудник турфирмы: бухгалтер является подозреваемым в убийстве. В ходе расследования выяснилось, что между мужчинами существовал конфликт на почве финансов.

По версии следствия, убийство произошло несколько дней назад. Бухгалтер убил своего шефа в ходе драки, применив холодное оружие. Вслед за этим последовало убийство жены, пытавшейся позвать на помощь.