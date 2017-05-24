Самара, 24 мая, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В условиях финансового кризиса и дефицита бюджета Самарской области выделение миллиардов рублей на футбольный клуб «Крылья Советов», который вылетел из премьер-лиги, является свидетельством того, что деньги тратятся не по назначению, считает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. При этом власть продолжает экономить на пенсионерах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономия на пенсинерах

«Не только ПФК «Крылья Советов» вылетел из премьер-лиги, но футбольный клуб «Мордовия» — из национальной футбольной лиги. Это говорит о том, что методы управления губернатора Николая Меркушкина и его команды профессиональным спортом неэффективны, поэтому задачи, которые он ставит — вернуть «Крылья Советов» в премьер-лигу — будут решаться привычными для Меркушкина методами, результата никакого не будет, кроме увеличения уровня коррупции в этой сфере», — такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы .

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«На мой взгляд, профессиональный спорт и ПФК «Крылья Советов» стали заложниками двух процессов. Один из них — превращение профессионального спорта в шоу-бизнес, где деньги вкладываются в звезд, а не в развитие массового и детско-юношеского спорта, который дает приток спортсменов в профессиональные клубы. На протяжении многих лет правительство Самарской области в качестве приоритета расходования огромных бюджетных средств ставит задачу приобретения дорогостоящих спортсменов и тренеров вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в самарских мальчишек и девчонок, которые могут потом составить славу самарского спорта, и не только футбола», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Михаил Матвеев.

«Финансирование детских и юношеских школ в регионе ведется по остаточному принципу, в приоритете финансирование профессиональных клубов, состоящих из приглашенных звезд, — продолжил политик. — Ежегодное финансирование футбольного «Клуба Крылья Советов» из областного бюджета превышает 1 млрд рублей, за последний год выделено 1 млрд 200 млн рублей. И «результат» болельщики видят. Огромные средства тратятся не на то, что бы иметь свою команду. В условиях финансового кризиса и острого дефицита регионального бюджета правительство Самарской области принимает крайне непопулярные для населения решения о сокращении объема финансовой помощи пенсионерам и льготникам, при этом финансирование клуба «Крылья Советов» только растет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) работающим пенсионерам, каковых в регионе насчитывается 175 тысяч. Принятие документа позволит высвободить порядка 700−800 млн рублей бюджетных средств, подчёркивали в правительстве региона.

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Депутат полагает, что единственным алгоритмом решения проблемы возврата «Крыльев Советов» в премьер-лигу «менеджерами такого склада, как губернатор Меркушкин», будет рассматриваться еще большее увеличение финансирования клуба с покупкой еще более дорогих тренеров и футболистов. «То есть это бесконечный тупик, потому что деньги, которые вкладываются в игроков, которые отыграв два или три сезона, уезжают дальше зарабатывать деньги, никак не влияют на регион, не увеличивают число болельщиков», — пояснил парламентарий.

«Надо начинать строить команду из местных игроков и вкладывать деньги в детский и юношеский спорт. До тех пор, пока этого не будет многомиллиардные вложения будут бессмысленными. На мой взгляд, это будет бесконечная песня про белого бычка. Я понимаю болельщиков «Крыльев Советов», которым хотелось бы посмотреть матчи своей команды с достойными соперниками, но я бы не стал делать трагедии из-за ухода клуба из премьер-лиги. Надо жить по средствам и не устраивать пир во время чумы», — резюмировал Михаил Матвеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая Самарский губернатор Николай Меркушкин вызвал на ковер менеджмент футбольного клуба «Крылья Советов» — министра спорта, председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрия Шляхтина, гендиректора ПФК Виталия Шашкова, гендиректора Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансового директора ПФК «Крылья Советов» Игоря Поварова. Им был задан вопрос — как случилось, что в заключительном матче «Крылья Советов» проиграли грозненскому «Тереку» — 1:3, в результате чего самарская команда закончила сезон на 15-м месте, покинув премьер-лигу.

Губернатор Меркушкин поставил им на вид, что для команды «Крылья Советов» были созданы все необходимые условия, решен вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств, предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить те параметры финансирования клуба, которые были необходимы для стабильной жизнедеятельности команды и ее успешного выступления в чемпионате России по футболу.

По информации пресс-службы главы области, гордостью региона считается тольяттинская Академия футбола имени Юрия Коноплева, подготовившая полузащитника московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, игроки московского «Спартака», чемпионов России 2017 года, Романа Зобнина и Илью Кутепова, полузащитника питерского «Зенита» Артура Юсупова.

Всего на сегодняшний день система развития детско-юношеского футбола в Самарской области состоит из 10 спортивных школ, в которых занимается около 4 тыс. юных спортсменов.