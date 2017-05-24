Москва, 24 мая, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Были изучены 30 наиболее популярных среди российских потребителей торговых марок кваса. Стоимость продукции составила от 27 до 75 рублей за единицу товара. В исследование вошла продукция, произведенная в 12 регионах России, включая Брянскую, Владимирскую, Московскую, Нижегородскую области, Башкирию и Чувашию, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, в исследование вошел и белорусский образец.

ИА REGNUM Квас

Исследования показали высокую долю высококачественного кваса на рынке. Так, согласно результатам потребительских испытаний, 17 образцов обладают повышенными потребительскими характеристиками и достойны государственного Знака качества.

Однако, важным выводом исследования стало то, что под наименованием «Квас» может продаваться не только продукт брожения квасного сусла, но и газированный напиток со вкусом кваса.

В ведомстве отметили, что это не является нарушением действующего законодательства, если напитки произведены по собственным техническим условиям производителя.

Так, треть исследованных образцов либо приготовлены путем не натурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования, или содержат искусственные добавки.

Кроме того, изучалось и содержание спирта, так как классический квас по ГОСТу должен содержать не более 1,2% этилового спирта. В результате исследования был найден один образец с повышенным содержанием спирта (1,5%).

«Квас никогда не был особо алкогольным напитком — не более 1−2 градусов. Если квас готовить правильно, то кисломолочное брожение останавливает спиртовое брожение. Даже словарь Владимира Даля в качестве толкования глагола «квасить» дает лишь определение «бродить, киснуть, закисать». Ничего, связанного с пьянством, там нет», — пояснил историк русской кухни Павел Сюткин.

Между тем эксперты считают, что раз в квасе есть «градус», то его нельзя пить, если собираешься сесть за руль. Напомним, допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,16 промилле при выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле в крови.

Добавим, показывать на приборе показатель незначительного содержания спирта могут и некоторые продукты — пиво безалкогольное, шоколадные конфеты, квас, кефир, простокваша и йогурт, теплые соки, апельсины, сигареты, бутерброд из колбасы и черного хлеба, освежитель для рта, перезревшие бананы, а также лекарственные препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз (в конце апреля 2017 года) Роскачество проводило исследование сгущенки. Выяснилось, что примерно 30% сгущенного молока, реализуемого в России, на самом деле представляет собой сгущенный продукт, включающий растительные жиры и крахмал.