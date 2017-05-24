Москва, 24 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Автомобильный рынок демонстрирует первые сигналы восстановления. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на пленарном заседании Госдумы.

DamiRRR Конвейер на автозаводе

«За первые четыре месяца производство автомобилей по всем сегментам выросло на 21%. Мы осторожно оцениваем этот результат, так как рынок демонстрирует пока только первые сигналы восстановления, увеличившись на 3,6%», — заявил Мантуров.

Министр отметил, что в наиболее проблемном легковом сегменте в 2016 году мерами государственной поддержки спад постарались минимизировать, а в 2017 году «с использованием в том числе новых адресных программ намерены переломить негативный тренд».