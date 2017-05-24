Сургут, Югра, 24 мая, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В экономическом центре Югры, в Сургуте, разразился общественно-политический скандал. Поводом стала выставка «Табу» в культурном центре «Порт». Продолжением — оправдание вице-мэра Сургута в том, что громкая выставка прошла без согласования с горадминистрацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ребенок закрыл руками глаза

Сама выставка, на которую наклеили ярлыки «БДСМ-вечеринки» и «живодерского перфоманса», была открыта 20 мая в рамках «Ночи музеев» в сургутском молодежном центре «Порт» и закрыта 24 мая. Нетрудно догадаться, что посвящена она запретам. Предназначалась для взрослых, о чем свидетельствует возрастное ограничение 18+, и вызвала широкий общественный и культурологический резонанс.

«Открыла выставку активистка арт-группы «Прорубь» Татьяна Кургузова, которая публично разрезала, а затем порвала свой паспорт гражданина РФ. Зрители, пришедшие на выставку, могли полюбоваться на телевизор, где из «Первого канала» выглядывал оппозиционер Алексей Навальный, на девушку в образе Сальвадора Дали, которая вела за собой свою голую и связанную веревками рабыню, на картину со школьницей, под юбку которой заглядывает священник, и так далее», — перечисляют моменты, вызвавшие негодование, активисты общественной организации «Русский дух».

Сургутянин Альберт Леонов который день не перестает возмущаться «собачкой, повешенной на петлю». Кого-то задели «Коалы-гомосексуалы» и «Кролики-алкоголики» от художницы Нади Макаренко. Словом, равнодушных нет.

Сургутские активисты «Русского духа» в выставке запретов обнаружили явные нарушения российского законодательства. «Можно ли назвать все эти тривиальные картины и фотографии школьного уровня шедеврами искусства или это больше похоже на попытки бездарных людей выделиться и пропиарить нужные темы? А может авторы данной экспозиции, под видом борьбы с «тоталитарной государственной цензурой», пытаются разрушить нравственные ценности, стыд, мораль и этику, которая имеется в каждом нормальном человеке? Организаторов выставки совершенно не смущает нарушение правил поведения в обществе и унижение человеческого достоинства (статья 20.1 КоАП РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ)», — говорят активисты.

Они отмечают, что «Порт» является бюджетным учреждением Комитета молодежной политики» администрации Сургута, который курирует замглавы города Александр Пелевин. С этим руководителем активисты связывают борьбу с бюстами Сталина и льготами и установку памятника Жертвам политических репрессий, на который Администрация выделила 7 млн бюджетных денег.

Активисты «Русского духа» припомнили комитету молодежной политики «развратный тверк, сектантский «холи-фест» на День молодежи, а также «Фестиваль шведского кино», в котором пропагандировалась детская проституция, алкоголизм, гомоссексуализм и прочие «западные ценности». Общественники заявили, что готовят заявления в прокуратуру на организаторов возмутительного мероприятия. У ярых противников выставки, безусловно, появились оппоненты, аргументы которых сводятся к поговорке «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Но идеологическая подоплека гнева взяла верх.

Чиновники уже выступили с заявлениями.

«Выставка, которая прошла в центре «Порт», МАУ «МКДЦ», 20 мая 2017 года в рамках проведения «Ночи в музее», не была согласована с комитетом культуры и туризма администрации Сургута. По представленному в администрацию города и утвержденному анонсу в КЦ «Порт» до 21 мая должна была проходить персональная выставка Ю. Семенкова «Windows», а 20 мая выступление независимого молодежного театра «Пацаны» с постановкой «Другой человек». По факту проведения несогласованной выставки и перформанса проводится служебная проверка, по итогам которой будут сделаны выводы и приняты соответствующие меры», — сообщает пресс-служба горадминистрации Сургута.

Замглавы Сургута Александр Пелевин публично заявил, что сейчас проводится проверка, после разбирательства виновные будут наказаны. «Я думаю, мы не ограничимся выговорами, а возможно, будет дисциплинарное наказание в виде увольнения», — прокомментировал Ura.ru свое заявление Александр Пелевин. Что вызвало новую резонансную волну «слабости власти».

«В том, что и замглавы города Александр Пелевин, и новое руководство комитета по культуре и туризму оперативно сняли с себя ответственность за мероприятия, видится полный провал культурной политики города», — высказал свое мнение шеф-редактор информационно-аналитического портала siapress.ru Юрий Нуреев.