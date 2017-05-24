Москва, 24 мая, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что на планы США по выводу оружия в космос российские ВКС могут ответить.

Mil.ru Старт ракеты

«Могу вас заверить: мы не спим», — сказал Шойгу. Так он ответил на вопрос, как ВКС РФ могут противодействовать угрозе со стороны США из космоса.

Также в ходе своего выступления Шойгу заявил, что в России в 11 раз меньше расходы, чем в США. И в три раза меньше, чем у Китая.

Так, в России на содержание одного военнослужащего тратится $54 тыс., в США — $510 тыс., в Великобритании — $377 тыс., а в Китае — $170 тыс.

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Шойгу выступил в Совете Федерации с докладом о состоянии и перспективах российских вооруженных сил. В ходе выступления он перечислил страны, стратегически важные для России, — это Сирия и Украина.